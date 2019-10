EXÉCUTION DE L’ARRÊT DE LA COUR D'APPEL : Aminata Diack vise le portefeuille d’Abdou Mbaye.

Le bras de fer judiciaire continue de plus belle entre Aminata Diack et Abdoul Mbaye.

Selon les informations de Libération, Aminata Diack a exécuté l'arrêt de la Cour d'appel, condamnant, entre autres, son mari, à lui verser la rondelette somme de 100 millions de Fcfa.

L'ancien Premier ministre a introduit un référé en difficulté mais la procédure n'a pas prospéré.

Hier, vendredi 4 octobre 2019, lors de l'audience présidée par le juge Mouhamadou Ndéné Ndir, le tribunal des référés a ordonné la continuation des poursuites déclenchées contre Abdoul Mbaye, sauf paiement immédiat de la moitié de la créance (50 millions de Fcfa) et le reliquat, en deux (02) mensualités à compter de fin octobre 2019. Mieux, les juges ont mis les dépens à la charge d'Abdoul Mbaye.

Pour rappel, Abdoul Mbaye avait été condamné le 6 août dernier à un an assorti du sursis pour usage de faux et tentative d’escroquerie.

De plus, l'ancien Premier ministre devait payer une amende d'un million de Fcfa au Trésor public et 100 millions de Fcfa en dommages et intérêts à Aminata Diack qui réclamait un milliard de Fcfa. Un verdict qui avait surpris Abdoul Mbaye, relaxé en première instance.