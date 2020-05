EXCLUSIF DAKARACTU / SÉNÉGAL : Vers l’assouplissement progressif et maîtrisé du couvre-feu, l’ouverture des restaurants et des hôtels et les transports ce mercredi.

Les choses vont bouger ce mercredi au Sénégal. Selon des informations de Dakaractu, d’abord l’Etat va assouplir le couvre-feu de manière progressive et maîtrisée. L’heure du couvre-feu va de ce fait changer et des conditions seront imposées à ceux qui voudront sortir la nuit.

Ensuite, l’Etat va procéder à l’ouverture des restaurants et des hôtels en imposant aux gérants, des conditions d’accès auxquelles devront se soumettre les clients et le personnel.

Enfin, les transports interurbains vont reprendre à cette date pour permettre aux transporteurs bloqués dans les régions de rentrer et de pouvoir continuer leur travail dans des conditions imposées par l’Etat pour ne pas envenimer le risque de propagation de masse de la maladie.

Ces nouvelles mesures sont motivées par le fait que beaucoup d’agriculteurs bloqués dans les régions, devront retourner chez eux pour la campagne agricole.

C’est bientôt l’hivernage et les travailleurs agricoles doivent commencer pour booster l’économie du pays. Beaucoup d’entreprises sénégalaises aussi sont en difficulté, ce qui freine la progression de l’économie qui souffre à cause de la crise sanitaire mondiale due à la pandémie de la Covid-19.

Toutes ces décisions seront matérialisées à partir de ce mercredi.

Nous y reviendrons...