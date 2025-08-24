EVERTON- Illiman Ndaye marque le 1er but officiel enregistré à « Hill Dickinson Stadium »

Illiman Ndiaye grave à jamais son nom dans l’histoire du club et de ses stades. il a surtout marqué les esprits en inscrivant le tout premier but officiel dans le nouveau stade d’Everton, le « Hill Dickinson Stadium », situé sur le Bramley-Moore Dock à Liverpool. Ce but historique a été inscrit face à Brighton, sur une passe décisive de Jack Grealish, lors de la première rencontre inaugurale dans cette enceinte flambant neuve.



Ce moment symbolique vient s’ajouter à un autre fait marquant: c’est également Iliman Ndiaye qui avait inscrit le tout dernier but à Goodison Park, l’ancien stade mythique des Toffees, lors de la 37e journée de Premier League contre Southampton. Ce jour-là, il avait signé un doublé, scellant ainsi la fin d’une ère vieille de 132 ans.



Avec ces deux réalisations, Iliman Ndiaye grave son nom dans l’histoire du club et des deux stades emblématiques d’Everton.