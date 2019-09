ÉTUDIANTS SÉNÉGALAIS À L’ÉTRANGER : Air Sénégal baisse de 15% le prix des billets pour les boursiers.

Air Sénégal SA et le service de gestion des étudiants sénégalais à l’étranger ont signé le jeudi 29 août 2019 une convention de partenariat.

L’objectif est de permettre aux étudiants sénégalais établis à l’étranger d’aller et de venir dans le cadre de leurs études. Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr et le directeur général d’Air Sénégal, Ibrahima Kane, définissent ici les contours de ladite convention.

C’est une initiative qui contribuera à raffermir le souhait du président Macky Sall de faire voyager sur les lignes de la compagnie nationale tous les agents de l’État et par la même occasion les étudiants sénégalais à l’étranger », lit-on dans le document.



« Air Sénégal se veut une compagnie citoyenne, aux normes internationales, avec un business model basé sur la satisfaction de la clientèle et l’excellence opérationnelle, tout en respectant les normes de sécurité et de sûreté de l’industrie aéronautique.



Intelligences.info