ETATS-UNIS : Explosion à New York, «une tentative d'attentat terroriste»

Une explosion s'est produite ce lundi matin, peu avant 8h (heures locales), à proximité du terminal de Port Authority, une station particulièrement fréquentée à cette heure de pointe à New York.



Selon le chef de la police, James O'Neill, l'explosion a été déclenchée par un homme de 27 ans, identifié comme Akayed Ullah, du quartier de Brooklyn, qui portait sur son corps « un engin explosif rudimentaire », qui aurait explosé prématurément. L'individu a été arrêté avec des « blessures et des brûlures au corps » et hospitalisé, a-t-il ajouté. Trois personnes qui se trouvaient à proximité immédiate du suspect ont également été blessées, même si « aucune n'est en danger de mort ».



L'incident enregistré par les caméras de surveillance



Plusieurs médias new-yorkais ont indiqué que le suspect était originaire du Bangladesh, d'où il serait arrivé il y a sept ans. L'incident a été enregistré par les caméras de surveillance du tunnel. Pour le maire de New York, Bill de Blasio, il s'agit d' « une tentative d'attentat terroriste ». Le quotidien New York Post, citant des sources policières, a précisé qu'il s'agissait d'un ancien chauffeur de taxi, qui aurait déclaré aux policiers à l'hôpital avoir agi par vengeance en raison des « bombardements dans son pays », sans autre précision.



Après l'explosion, la gare a été rapidement évacuée, le quartier bouclé, et plusieurs lignes de métro, qui passent par le secteur, arrêtées.



L'incident intervient à l'approche de la période de Noël, particulièrement sensible dans la ville la plus peuplée des Etats-Unis. New York est considérée comme une cible privilégiée des mouvements terroristes et fait l'objet d'une surveillance particulièrement étroite. Le 31 octobre dernier, une attaque au camion bélier avait fait huit morts et douze blessés à Manhattan.