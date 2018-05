ESCROQUERIE : Le beau-fils d’un ministre recherché par la gendarmerie

Il est coutumier des faits. Ismaela Ba dit Izo est activement recherché par la gendarmerie pour une sale affaire d'escroquerie. En effet, se faisant passer pour un transitaire, le gus a arnaqué une dame et son frère Cheikh Bassirou Lo d'une somme de 1,9 million de nos francs.

Il a rencontré la dame dans un restaurant de la place. Après les salutations d'usage, Izo lui promet de faire sortir son conteneur en un temps record. La dame lui fait confiance et son frère Bassirou Lo lui remet 1,9 million de francs CFA pour le dédouanement d'une Chevrolet Equinox.

Depuis, Izo a disparu dans la nature après plusieurs rendez-vous manqués et des faux bonds. Las d'attendre, la dame et son frère ont déposé une plainte pour abus de confiance et escroquerie à la gendarmerie de Thionk.

Convoqué mercredi dernier, Izo ne s'est pas pointé. Joint par le commandant, il argue ne pas être à Dakar jurant de se présenter à la prochaine convocation, qui était fixée pour vendredi passé. Là non plus, Ismaela ne s’est pas pointé ; ce qui a provoqué la colère du commandant de brigade qui a envoyé des éléments chez lui. Arrivés là-bas, les hommes en bleu n'ont trouvé que la femme de l'escroc présumé qui est aussi la fille du ministre.

Après avoir fouillé les lieux, les gendarmes sont repartis bredouilles en menaçant de revenir prochainement pour mettre la main sur Izo.

Pour l'heure, « le fugitif » est activement recherché par la gendarmerie qui ne tardera pas à lui mettre le grappin dessus.