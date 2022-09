ESCROQUERIE À TOUBA - Le commissaire de Gouy-Mbind fait tomber Ndiogou Y, présumé escroc via Wave.

Pour le délit d’accès et maintien frauduleux dans un système informatique et escroquerie via Wave, le commissaire Ndiogou Mbaye de Gouy - Mbind a fait tomber Ndiogou Y., gérant de multi- services au quartier Poulailler de Touba, accusé d’avoir roulé dans la farine une de ses clientes. L’homme a été interpellé, placé en garde-à-vue et déféré suite à une enquête et des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation pour les faits susmentionnés.



Les accusations qui pèsent sur son dos émanent d’une femme qui avait fait un dépôt de cent soixante mille (160.000) francs CFA. Deux jours plus tard, la dame a effectué un retrait de dix mille (10.000) francs CFA auprès de lui pour ensuite enchaîner avec deux autres retraits de 25.000 ailleurs. Seulement, il y a eu un autre retrait qui l’a dépossédé de ses avoirs financiers jusqu’à ce qu’il ne lui reste que 5.000 francs.



C’est alors que la victime, soupçonnant Ndiogou Y. a joint le service client Wave qui lui a fait savoir que l’argent a été retiré auprès du point de ce gérant. Ndiogou devra désormais s’expliquer devant le juge du tribunal de Grande instance de Diourbel. Affaire à suivre…