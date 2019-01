ESCALADE DE LA VIOLENCE/ Le Khalife Général des Mourides convie le Sénégal à réciter le Coran

Comme à son habitude, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a convoqué hier jeudi la Rabita, cette structure qui regroupe l'ensemble des maîtres coraniques de Touba, pour lui faire part de sa volonté de voir s'organiser des séances de récital de Coran partout dans le Sénégal.



Dans la déclaration qu'il a fait faire à Serigne Mame Mor Mbacké Falilou, le Khalife Général des Mourides dira s'adresser à l'ensemble de la Ummah. Le Patriarche de Darou Miname invite les uns et les autres à faire de la paix le moteur de leur existence. Ainsi, souhaite-t-il que tout le monde fasse preuve de solidarité réciproque et s'accorde le pardon mutuellement. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké de demander aux Sénégalais de parcourir le livre Saint du Coran toute la journée du lundi 28 janvier prochain. Ce récital devra aussi être ponctué d'actes de bienfaisance le long de la dite journée du lundi et même au-delà. Serigne Mountakha de rappeler que le Coran est l'arme principale du musulman capable de l'aider à conquérir la paix tant convoitée et à chasser la discorde tant redoutée.



Cet appel intervient à quelques encablures de la présidentielle de février, au moment où une escalade de la violence est notée.