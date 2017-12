EQUIPEMENTIER DES LIONS : Puma revient à la charge

C’est un énorme appel du pied que vient de faire Puma à l’endroit de la Fédération sénégalaise de football. D’après nos sources, la firme allemande qui a misé sur les sélections de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et du Ghana (toutes éliminées de la coupe du monde) s’est ajoutée à la longue liste des équipementiers qui souhaitent devenir le tailleur officiel des Lions.

Sur le concret, la firme allemande qui n’a que les équipes de l’Uruguay et de la Suisse sur les 32 pays qualifiés à la coupe du monde ne compte pas se suffire à rhabiller les Lions.

Elle a non seulement proposé de revoir sa masse salariale à la hausse mais aussi proposé de mettre un nouveau bus à la disposition des Lions qui en ont fait récemment la demande au président de la République.

Si le souhait de Puma à habiller l’équipe du Sénégal fait fort écho à la FSF, l’équipementier allemand devra faire avec la forte concurrence, au regard des nombreuses demandes de sponsors sur la table des fédéraux. Une preuve que le Sénégal est de retour sur le devant de la scène.