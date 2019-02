ENTRETIEN / SERIGNE MODOU BARA DOLLY : Ceux à qui le Président a donné la parole lors du meeting à Mbacké ne méritaient pas de la prendre... C'est un hold-up et un manque de respect '

La colère '' post-meeting d'ouverture '' de Serigne Modou Mbacké Bara Dolly est immense. Dans cet entretien qu'il a choisi de dérouler avec Dakaractu, le chef religieux et non moins leader politique Apériste à Touba estime que le fait que le Président Macky Sall ait choisi de donner la parole à certaines personnes peuvent qu'il n'a guère appris des leçons des dernières cinglantes défaites enregistrées aux dernières élections. Et ce qui semble le harasser le plus, c'est le fait que Moustapha Cissé Lô se soit octroyé le droit de parler alors qu'il milite plus à Mbacké et Touba. Visiblement inconsolable car estimant qu'il été humilié '' après le travail colossal '' qu'il a abattu, il réclame réparation. Entretien...