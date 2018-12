(ENTRETIEN) Me Mame Adama Guèye prend une "POSE" avec Dakaractu: "Cette élection n’est pas une affaire de candidat, chaque citoyen doit s’engager!’’

La plateforme opérationnelle de sécurisation des élections (Pose) a été mise en place, sous la houlette de Me Mame Adama Guèye, avocat à la cour, par ailleurs coordinateur de ladite structure. Mais c’était également, en présence d’un parterre de personnalités issues des partis d’opposition et de la société civile.



Coordinateur national de la POSE Me Mame Adama Guèye a accordé un entretien à Dakaractu. Une occasion pour lui de revenir sur les questions qui touchent à son initiative. Il y a dénoncé certaines magouilles qu’il impute au gouvernement de Macky Sall. Me Guèye d’expliquer donc que cette plateforme a été mise sur pied pour contrer les ‘’actes de la part du gouvernement présageant un attentat contre la démocratie.’’



Il appelle les autorités chargées d’organiser les élections de faire preuve de neutralité. Ce, en appelant chaque citoyen à s’engager dans ce projet initié selon lui, pour garantir la sincérité de la prochaine élection présidentielle.