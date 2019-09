ENTRETIEN : Les révélations fracassantes de Baba Tandian sur la fédération de basket et le DTN

Baba Tandian contre Me Babacar Ndiaye, suite et sans doute pas encore fin. Il est loin le temps des agapes entre deux acteurs du basket-ball sénégalais. À l’époque, leur «inimitié» n’existait pas. Ou bien n’était-elle encore que naissante, tue au nom du bien commun. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui et depuis quelques années, d’ailleurs. L’ancien président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) n’hésite jamais à critiquer son successeur. La pique a encore fait mouche cette semaine, après la débâcle des Lions en Chine. Tandian a encore pris la balle au rebond. Avec virulence. Me Babacar Ndiaye « n’est pas l’homme qu’il faut », selon son prédécesseur, qui est convaincu d'un fait : « le moment est venu pour qu'il cède la place à un autre capable de faire développer le basket-ball sénégalais ». « Le DTN, Maguette Diop aussi, doit sauter », a ajouté Baba Tandian, qui avait révélé sur le plateau de L’Essentiel sur la SenTv détenir des informations compromettantes sur l'actuel président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB). En voici quelques-unes...