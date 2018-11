ENTRETIEN : Gana Guèye se confie sur sa carrière en selection et son avenir en club

Souvent utilisé dans un milieu à deux ou à trois en selection, Gana Guèye exprime pourtant mieux ses qualités lorsqu'il évolue comme sentinelle. A la question "Serait-ce plus aisé" de jouer en pointe basse dans un milieu à trois, le milieu d'Everton répond : "c'est là-bas où je suis plus â l'aise". Le joueur formé à l'institut Diambars serait content de jouer une troisième CAN avec le Sénégal.. "L'objectif, c'est de la gagner. Nous avons atteint cette maturité", a-t Il dit. Au Cameroun en 2019, le Sénégal visera la victoire finale, selon Gana Guèye. Alors que les Lions s'apprêtent à disputer samedi (15h00 GMT) leur avant-dernier match dans le groupe A des éliminatoires de la CAN 2019, Idrissa Gana Guèye s'est confié sur sa carrière avec l"équipe nationale et son avenir avec les Toffees...