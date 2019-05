ENTRETIEN - Abdoulaye Diallo sur la CAN 2019 : « Prêt à repartir à la conquête de l’Afrique »

Dans moins d’un mois, ce sera la CAN, vous y pensez ?

(Il soupire) Oui, j’y pense. Ça fait partie des objectifs de saison. Maintenant, on va attendre la liste et on verra. Ce qui est sûr, c’est que moi je suis prêt

à repartir à la conquête de l’Afrique

.

Votre récente blessure ne sera-t-elle pas un handicap pour un retour à la compétition ?

Non, je me sens bien. Je me sens en bonne santé. J’ai récupéré mes moyens et si on fait appel à moi, je serai présent avec plaisir.

Vous étiez le portier n°1 depuis 2015, comment avez-vous vécu votre rétrogradation au Mondial 2018 ?

Forcément, comme tout joueur qui ne joue pas. Il doit être déçu. Mais, comme c’était le choix du coach, il faut l’accepter. Cela fait partie du jeu. Il faut apprendre de tout cela afin de grandir et revenir plus fort. C’était une sacrée déception mais ça fait partie du jeu !

Aujourd’hui, vous avez perdu la place de n°1 dans les buts des Lions…

Aujourd’hui, que ce soit Alfred Gomis ou Édouard Mendy, ils réalisent une saison pleine contrairement à moi. J’avais de l’avance vis-à-vis d’eux, mais sur cette saison, j’ai pris du retard. Je reste toujours motivé et je ne m’avoue pas vaincu. Je vais continuer à travailler pour revenir à mon meilleur niveau.

Pensez-vous avoir le temps de rattraper ce retard ?

Je suis quelqu’un de travailleur et je vais bosser parce que dans le football, tout va très vite. Il y a deux ans, j’étais le titulaire au poste et voilà maintenant la situation a changé. Il ne me reste qu’à travailler pour revenir en force.

Édouard Mendy dit que vous avez d’excellentes relations, alors quelle appréciation faites-vous sur sa saison ?

C’est vrai qu’on a d’excellentes relations, on se parle beaucoup. Nos destins sont un peu similaires. On a presque emprunté les mêmes voies, mais c’était plus difficile pour lui. Pour sa première saison en Ligue 1, il a été incroyable. Il fait partie des joueurs cadres de Reims et il est grand acteur du classement de son équipe. Je suis très fier de lui.