ENTRETIEN AVEC MAODO SARR (Cese) : « Dans l'Apr, il y a beaucoup de tonneaux vides... Macky est seul à devoir revendiquer la victoire... Il ne devra subir aucune pression »

Dakaractu : Maodo Sarr, votre candidat a gagné. Qu'est-ce qui a été déterminant ?



Son travail et rien de plus ! Le Président Macky Sall a commencé à travailler pour sa réélection dès les premières heures qui ont suivi son élection en 2012. Il a commencé par supprimer des agences inutiles, payer les dettes laissées comme passif par l'ancien régime, assainir certains secteurs d'activités, lancer un programme économique performant dénommé ' Yoonu Yokkuté ' qui, au fur et à mesure, a glissé vers le Programme Sénégal Émergent. C'est avec ce programme qu'il est parvenu à trouver solution aux problèmes des populations après les avoir recueillis à travers les conseils des ministres décentralisés. Et heureusement qu'il a su trouver un Premier ministre aussi compétent que Mahammed Boun Abdallah Dionne qui s'est entouré d'hommes compétents.





Dakaractu : Beaucoup disent que les sommes d'argent promises lors de ces conseils n'ont pas été disponibles.



Ceux qui le disent ne sont pas proches des populations. Nous qui empruntions les routes sablonneuses pour aller dans les villages les plus reculés, savons que beaucoup de choses ont été faites. Avec le Pudc, nos villages ont été désenclavés avec des pistes latéritiques et nos parents n'ont plus soif en raison des dizaines et des dizaines de forages construits. Maintenant, une opposition peut toujours soutenir l'avis contraire sachant que ce qu'elle dit ne tient pas à grand chose. La tâche ménagère a été allégée grâce aux machines mises à la disposition des femmes.





Dakaractu : Vous êtes de Kaffrine, quel rôle avez-vous joué dans la réélection de votre candidat ?



Macky Sall a été le seul artisan de sa victoire. Permettez que je le répète encore une fois. Parce que j'entends de tous bords à travers le Sénégal, des gens sortir la tête de l'eau pour revendiquer son succès. Qu'ils arrêtent! Nous n'avons fait que l'accompagner. C'est son bilan qui l'a réélu. Avez-vous vu tout ce monde qui le suivait à chaque fois qu'il débarquait dans une localité du Sénégal pendant la campagne électorale ? Ici à Kaffrine, les populations ont appris depuis 2013, à lui octroyer des victoires sans appel. Avec environ 70%, nous sommes la troisième agglomération du pays à lui avoir donné cette victoire pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fera. Parce-que les populations l'ont vu à l'œuvre et ont confiance en lui. Nous sommes conscients qu'il réalisera l'ensemble de ses engagements et Kaffrine attend la tête reposée de voir l'ensemble de ses préoccupations prises en charge.





Dakaractu : L'opposition semble ne pas être convaincue, réfute votre victoire et parle de vol à grande échelle



Cela ne vous a-t-il pas étonné que cette même opposition ait choisi de ne déposer aucun recours. Vous êtes-vous posé la question de savoir pourquoi subitement tout le monde est allé se terrer ? Eh bien, moi je vais vous donner la réponse. Pour déposer une recours sur la table du Conseil constitutionnel, il faut avoir des arguments pour étayer les allégations. Et elle n'en a pas. C'est la raison pour laquelle je demande aux candidats vaincus de féliciter le candidat vainqueur. C'est aussi cela la démocratie. La politique c'est de l'élégance.





Dakaractu : Le Président Macky Sall mettra en place un gouvernement



(Il coupe) Personne n'est en droit de lui réclamer des postes ministériels. Il ne devra subir aucune pression parce que, encore une fois, il a gagné seul. Du fond de son Palais, il saura apprécier de lui-même ce qu'il faudra faire et ce qu'il ne faudra pas faire. Nous, pour ce qui nous concerne, nous avons choisi de l'accompagner sans condition. Nous serons à ses côtés tant qu'il le désirera. Et nous n'hésiterons jamais à nous investir pour des succès. Nous nous dépenserons sans compter parce que nous croyons à sa vision et à la pertinence de ses programmes.





Dakaractu : Vous êtes un agriculteur. Comment trouvez-vous la politique agricole du Président Macky Sall ?



Excellente ! Vous savez les paysans ont presque tous voté pour le Président Macky Sall. Recommandez une enquête dans ce sens, faites parler les statistiques si elles existent à ce niveau, vous verrez que le monde paysan n'a pas hésité à réélire son bienfaiteur. Quand un paysan reçoit à temps les semences, l'engrais et ne peine pas à écouler sa récolte, il est satisfait et le Président Macky Sall n'a été absent dans aucune de ses étapes.





Dakaractu : Votre dernier mot..





Rappeler au Président Macky Sall qu'il a été réélu pour ce qu'il a déjà fait, mais surtout pour ce qu'il fera. Et nous savons qu'il entrera dans l'histoire plus qu'il ne le fait déjà.