ENTRE ETUDE SCIENTIFIQUE ET ACHARNEMENT

C'est avec une grande surprise que nous avons lu ce matin du 12 juin 2018 un texte sur le site www.dakaractu.com déplorant l'attribution d'un espace au docteur MOUHAMAD AHMAD LO pour les besoins de la construction d'une université arabo-islamique. Cette surprise et cet etonemment créés par cet article sur un acte aussi normal que légal ne tarderont pas à se dissiper a la lecture du nom de l'auteur. En effet, Mr BAKARI SAMB auteur de ce texte est un habitué des faits. Il est connu pour son acharnement contre l'école salafiste. Un acharnement tellement maladif qu'il fait oublier à l'intellectuel qu'une étude scientifique n'a rien à voir d'un acharnement personel.

Avant de souligner ses contradictions si évidentes nous donnerons à l'homme le conseil de se départir de sa subjectivité légendaire qui fait tâche d'huile sur toutes ses productions(orales ou écrites ). En tant qu'intellectuel il doit au moment de ses productions veiller à être le plus objectif possible dans ses études.



PREMIÈREMENT: Mr SAMB dans son texte stigmatise de la façon la plus radicale l'enseignement de l'arabe et les acteurs de ce secteur en comparant aux ingénieurs et médecins. Comparaison n'est pas raison. Ne sait il pas que la première maison de presse privée au Sénégal qui a joué un grand rôle dans le renforcement de la liberté d'expression est l'oeuvre d'un arabisant ? Ne sait t'il pas que le premier et plus grand importateur de riz(denrée de première nécessité ) ne sait lire et écrire qu'en arabe ? Je me suffis de ces deux exemples.



DEUXIÈMEMENT: sur quoi se base t'il pour vouloir refuser l'accès aux terres à un groupe d'individus, sénégalais, patriotes et acteurs sociaux incontestés seulement sur le fait de leur appartenance religieuse ?

Revoyez le premier article de la constitution mon cher. L'état a le droit et le devoir d'accompagner et de superviser tous les organismes qui évoluent sur son territoire. Cet acte légitime et très louable devrait être source d'éloge et non de critique acerbe.



TROISIÈMEMENT : Répondez à ces quelques questions et vous verrez à quel point vous êtes subjectif et Impertinent. Combien d'universités arabo-islamique ou de centres qui font de l'enseignement supérieur il y'a au Sénégal ? N'êtes vous pas au courant de la construction de l'université MASSALIKOUL DJINANE à colobane ? N'avez vous jamais jugé vu sa splendeur et sa position géographique très centrée que c'était un danger pour ce pays ? Alors pourquoi celle de DIAMNIADIO le sera ? Pourquoi n'avez vous jamais dit que le pays plus besoin d'ingénieurs que d'arabisant-religieux ?

Vous avez dans votre texte fait allusion au procès des présumés djihadiste. Citez le nom d'un seul des 30 accusés qui est sorti diplômé du centre des hautes études islamiques africaines ou qui soit passé par ce centre. Vous ne le pourrez pas car il n'y en a pas. Les ressortissants de ce centre sont tous des acteurs (inspecteur de l'éducation, enseigants... ) dans le développement du pays.



QUATRIÈMEMENT: Pourquoi le fait que ladite université soit financée par l'Arabie saoudite devrait constituer une ingérence ? Ne sont ils pas des partenaires historique de notre pays ? N'ont-ils pas déjà financé le reconstruction de l'hôtel <<méridien président >> devenu <<King Fahd Palace >> (Nom d'un roi saoudien) ?

Pourtant notre enseignement est financé et orienté par l'occident et cela n'a jamais été vu comme une ingérence. Je suis un enseigant et je peux vous dire que la quasi totalité des documents avec lesquels je travaille sont des dons de la république du CANADA (Qu'elle en soit remerciée ).



CINQUIEMEMENT: Les professeurs qui doivent enseigner dans la futur université sont tous des sénégalais qui sont déjà en service dans le pays à l'université cheikh Anta Diop de Dakar et dans les autres instituts . Le diplôme qui sera décerné à la fin de l'étude sera national et non etranger.

Il y'a pourtant des universités d'aubedience catholique qui ne suivent pas le programme national et qui ont pour but principal de propager leur religion et vous n'avez jamais senti le besoin d'alerter sur ce phénomène.

Il y'a des instituts islamiques qui sont dans le pays et qui sont en réalité des facultés annexes d'une université étrangère avec un programme etranger et dont le diplôme est étranger(faculte de pire financé et orienté par la Lybie ).

Tout ceci prouve votre subjectivité et votre acharnement dans cette affaire mais le chien aboit la caravane passe.



Je termine par vous demander en tant qu'intellectuel d'essayer de porter des jugements objectifs sur vos analyses mais aussi et surtout d'éviter de cultiver la haine intercommunautaire entre les groupes qui composent notre si petit pays.

QU'ALLAH garde le Sénégal ainsi que toutes les entités qui le composent.



ABOU TALHA CAMARA

Enseigant chercheur en service à L'IEF de DIOFIOR.