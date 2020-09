Le chef de l’Etat Macky Sall a invité mercredi le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à parachever "la mise en place opérationnelle" des organes de direction du Campus universitaire franco-sénégalais, de concert avec la partie française, pour son "fonctionnement optimal", a-t-on appris de source officielle.



"Le Président de la République a, au sujet du fonctionnement optimal du Campus universitaire franco-sénégalais, invité le Ministre de l’Enseignement supérieur à parachever avec la partie française, la mise en place opérationnelle des organes de direction de l’établissement", rapporte le communiqué du conseil des ministres.



Selon le communiqué, Macky Sall a par ailleurs abordé "la question de la reprise des enseignements apprentissages dans les universités et écoles d’enseignement supérieur au Sénégal".



Il a demandé à ce sujet au ministre de l’Enseignement supérieur et au ministre de la Santé "de prendre toutes les dispositions, en liaison avec les Autorités académiques, les responsables des œuvres universitaires et les partenaires sociaux, pour un retour, dans les meilleures conditions, des étudiants et enseignants dans les campus universitaires, en veillant au strict respect des protocoles sanitaires édictés".