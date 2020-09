ENPFP/Remise de moyens techniques et des produits sanitaires aux forces de sécurité intérieure dans le cadre de la Covid

Dans le cadre du programme de coopération sécuritaire entre le Sénégal et l’Union Européenne (SENSEC-UE), la délégation de l’Union européenne à Dakar a procédé à la remise de moyens techniques et de produits sanitaires aux forces de sécurité intérieure à l’école Nationale de Police de Dakar aujourd’hui. Une cérémonie présidée par le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, qui a surtout magnifié le rôle de ces dernières dans la lutte contre la propagation du virus.

« Cette remise qui s’inscrit dans la mise en œuvre des actions du programme SENSEC-UE, s’effectue dans un contexte particulier au cours duquel, notre pays le Sénégal, est fortement engagé dans la lutte contre la propagation et l’expansion de la pandémie de la COVID-19. (…) Je salue le rôle central des Forces de défense et de sécurité dans la lutte contre la propagation du virus, à côté des médecins, du personnel médical, de la presse, des partenaires et de toutes les composantes de la Nation qui participent directement ou indirectement à la lutte contre ce fléau », a d’abord indiqué le ministre.

Selon Aly Ngouille Ndiaye, en outre, que ce soit au niveau des frontières, des villes, des villages et hameaux, ces Forces de défense et de sécurité jouent en tout temps leur partition dans l’objectif que s’est fixé l’État de vaincre la pandémie à Coronavirus. Aussi « les lots de matériels et de produits qui sont remis aujourd’hui à la Police Nationale, aux Douanes Sénégalaises, à la Gendarmerie Nationale et à l’Agence de Sécurité de Proximité, viennent renforcer les énormes efforts déjà consentis par l’Etat du Sénégal dans le cadre de la lutte contre cette pandémie », a-t-il ajouté.

L’État du Sénégal, a d’ailleurs rappelé le ministre, s’est inscrit résolument dans la logique de poursuivre inlassablement ses efforts pour vaincre la maladie. Et c’est dans ce cadre qu’il faut situer la réception de ces matériels et produits octroyés par le programme SENSEC/UE. Ce programme qui couvre un large spectre d’actions reste caractérisé par son dynamisme mais également son adaptabilité d’où la rapide réponse fournie par une réallocation de ses ressources financières, qui a permis l’acquisition de véhicules et de matériels. Enfin, le ministre d’assurer que les Forces de défense et de sécurité et l’Agence de Sécurité de Proximité feront un bon usage du matériel et des produits qu’ils vont recevoir, dans leur intérêt et dans l’intérêt des personnes avec lesquelles elles sont appelées à interagir quotidiennement.