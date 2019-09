EN LIGNE / Serigne Mboup aux opérateurs économiques : « Notre vulnérabilité face à l'État est dû en grande partie au désordre qui règne dans notre secteur. »

Invité de l'émission "En Ligne" de ce mercredi 18 septembre 2019, l'opérateur économique Serigne Mboup évoque le rôle prépondérant des chambres de commerce dans un pays. " Ce qui n'est pas le cas au Sénégal où il existe un véritable désordre dans un sécteur où le foisonnement des associations patronales dictant leur propre conduite a pris le dessus sur la responsabilité de l'État", tempête le président de l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal. À en croire le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack, les opérateurs économiques sont beaucoup plus obnibulés par la création des associations patronales au détriment du renforcement des chambres de commerce qui, selon lui, reflètent le baromètre économique du pays.