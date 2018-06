"EN LIGNE" / Moustapha Cissé Lo : " Mon compagnonnage avec l'Apr s'arrête en 2019.... Beaucoup de proches du président ne lorgnent que son fauteuil. "

Dans ce nouveau numéro de votre émission " En ligne" en compagnon de premier heure du président de la république, Moustapha Cissé Lo plus connu sous le sobriquet "El pistolero", parle de la situation du parlement de la CEDEAO dont il est le président, de ses médiations pour sauver la situation politique dans certains pays, ainsi que les innovations apportées au management de ce parlement. Cissé Lo dit tout dans cet entretien et cache mal sa colère contre le leader de l'Apr auquel il reproche le fait d'écarter ses compagnons de la première heure. Il parle aussi de ce qu'il pense du palais et de ceux là qu'ils qualifient de faucons qui ne lorgnent que le fauteuil du président de la République.

Moustapha Cissé Lo ne fait pas dans la langue de bois et déclare à qui veut l'entendre que son compagnonnage avec le parti de Macky Sall va s'arrêter après les élections de 2019...