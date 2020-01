ÉLECTRICITÉ / Plusieurs villages électrifiés par le DG de la Senelec à Wack Ngouna

Sous la présence de Baba Lamine Niass et de Baye Mbaye Niass, tous deux fils de Baye Niass, le directeur général de la Senelec a électrifié plusieurs villages ce week-end à Wack Ngouna. La cérémonie de lancement s'est déroulée à Keur Ndiayène Momath. Une occasion saisie par Pape Demba Demba Bitèye pour électrifier 7 villages et annoncer que plusieurs autres allaient très rapidement prendre congé des bougies. Il précisera que le programme allait intéresser un grand nombre d'autres localités. Une initiative hautement saluée par les populations.



Au nom des populations, Abdou Ndiaye, leader politique à Keur Maba se réjouira des efforts fournis par l'État du Sénégal qui, selon lui, travaille résolument pour atteindre l'électrification universelle. Il se félicitera de la qualité des matériels( poteaux et fils) mis à leur disposition par Pape Aly Guèye, le maître d'ouvrage.



Dans sa prise de parole, Serigne Baba Lamine Niass reviendra beaucoup sur l'importance qu'il y a à électrifier le monde rural avant de prier pour le Président Macky Sall.