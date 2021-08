ELECTRICITÉ À MBACKÉ / 03 Ndongo-Daara ont frôlé la mort.

Dakaractu vous parlait de ce poteau électrique tombé par terre depuis 10 jours à Mbacké au niveau du quartier Ndiakalak. Et bien, jusqu’au moment où ces lignes sont écrites, le danger n’est pas écarté. Ce samedi aux environs de 15 heures, 03 ndongo - Daara qui traversaient ont failli être attirés par l’électricité.



Selon l’un d’entre eux, les étincelles ont brutalement jailli des fils alors que tout le monde pensait que le courant a été isolé. Le poteau électrique coupe le quartier en deux et se situe à quelques encablures d’une mosquée hautement fréquentée et d’un collège qui abrite dès ce 09 août les épreuves du Bfem. Affaire à suivre...