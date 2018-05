EL HADJ BARA NGOM (Diourbel) : ' L'achèvement ou non des chantiers sera déterminant en 2019 pour la réélection ou non du Président Sall ! '

'' La réélection du Président Macky Sall en 2019 passera pas la présentation d'un bilan confortable. À Diourbel, sa suprématie sera matérialisée si les chantiers promis sont réalisés dans les délais et ils le seront. '' Voilà l'avis d'El Hadj Bara Ngom, communicateur traditionnel et responsable politique de l'Apr dans la capitale du Baol.

Câblant Dakaractu en marge de sa dernière réunion en perspective de la journée annuelle dédiée au Président Macky Sall, à ses réalisations et au Pudc programmée pour le 12 mai, l'homme s'est lancé dans une démonstration tendant à prouver que la victoire du candidat de Bby sera chose aisée. Ainsi, il fera état des routes intérieures et des forages construits par le Pudc, jugeant que '' les populations des localités enclavées et des zones rurales ont désormais choisi de boucher leurs oreilles et d'ouvrir leurs yeux. '' Pour lui, en monde paysan '' l'on préfère dorénavant croire à ce que l'on voit et non à ce que l'on entend. ''



Interpellé sur ce qui pourrait handicaper le succès du Président Sall en 2019 à Diourbel, El Hadj Bara Ngom évoquera les retards redoutés dans l'achèvement des chantiers, non sans confier que l'espoir est permis au vu de l'avancée significative des travaux entamés.



Relativement à son double rôle de communicateur traditionnel et d'homme politique, il se montrera radical : '' Tout communicateur qui dit qu'il n'a aucune appartenance raconte des contrevérités. Voilà un type d'homme dont il faudra se méfier. ''

La conférence de la sixième édition sera animée par Bilal Fall, attaché de cabinet du ministre Mor Ngom en la présence annoncée de Souleymane Jules Diop.