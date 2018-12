EL HADJ ABDOULAYE DIA (Apr-Bambey) : « Que ceux qui disent que la DER est politisée se taisent ou qu'ils sortent leurs preuves ! »

Présent, vendredi, à la cérémonie de remise de financements par l'administration de la DER aux bénéficiaires de la région de Diourbel, El Hadj Abdoulaye Dia s'est attaqué à une partie de l'opposition qui soutient mordicus que les financements ont une saveur politicienne et que les cibles sont bien identifiées et appartiennent toutes à la coalition Présidentielle.



'' Absolument faux! '' s'est exclamé, au micro de Dakaractu, le responsable politique Apériste de Bambey qui lance un défi. '' Que ceux qui disent que la Der est politisée sortent leurs preuves ou qu'ils se taisent ! '' El Hadj Dia qui estime que Pape Amadou Sarr respecte à la lettre les recommandations du Chef de l'État confie que le ciblage répond à des critères de projets et non d'appartenance politique quelconque.

Étaient présentes à la cérémonie plusieurs personnalités de l'administration régionale et plusieurs leaders politiques et autres acteurs de développement.