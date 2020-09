EFL CUP / 8ème de finale : Chelsea et Édouard Mendy tombent aux tirs au but contre Tottenham (1-1, Tab 5-4)

Les Spurs de Tottenham se sont finalement imposés aux tirs au but (5-4) en 1/8 de finale de la EFL CUP, contre les Blues de Chelsea. Ces derniers longtemps devant, ont ouvert le score à la 19e minute par l'entremise du nouvel arrivant, Werner (1-0.) Ultra dominateur, les coéquipiers du gardien international sénégalais, Édouard Mendy, ne réussiront jamais à doubler la mise.



Une aubaine pour les Spurs qui ont continué à y croire jusqu'à égaliser à la 83e grâce à Erik Lamela (1-1.) En l'absence de prolongation les deux équipes se sont départagées à la séance de tirs au but. Un exercice qui a finalement à Tottenham qui a signé un 5 / 5 là où Mason Mount ratait son dernier tir condamnant ses partenaires à l'élimination (1-1, Tab 5-4.)



Pour sa grande première en tant que titulaire, Édouard Mendy a livré une belle prestation. Rassurant dans les sorties aériennes, il a soulagé sa défense sur certaines actions chaudes. Son arrêt impeccable du pied droit, à la 35e aura permis aux siens de conserver leur écart à la pause. Très à l'aise dans son jeu au pied, le portier sénégalais a été un véritable libero devant la défense. Malgré le but encaissé et l'élimination de son équipe, Mendy pourrait être titularisé en Premier League le 3 octobre prochain contre Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté.