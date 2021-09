EDUCATION : Macky Sall appelle à prendre les mesures garantissant une bonne rentrée scolaire 2021 / 2022.

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a invité les ministres en charge de l’Education nationale et de la Formation professionnelle à prendre toutes les dispositions permettant de garantir une rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles sur toute l’étendue du pays.



Le président de la République a émis ces directives lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres tenue mercredi au Palais de la République.



Rappelant l’importance qu’il accorde à la bonne préparation de la rentrée scolaire 2021-2022, qui aura lieu dans un mois, Macky Sall a notamment demandé au ministre de l’Education nationale et au ministre en charge de la Formation professionnelle, de prendre toutes les dispositions nécessaires, en vue d’assurer une rentrée scolaire, dans les meilleures conditions, sur l’étendue du territoire national, rapporte le communiqué ayant sanctionné la rencontre.



Le Chef de l’Etat a indiqué qu’il attachait particulièrement du prix au renforcement de l’instruction civique et au déploiement des outils numériques afin de promouvoir davantage une école de la réussite et de l’excellence, avec l’implication de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative.



A ce sujet, le président Sall a demandé aux ministres en charge de l’Education et de la Formation professionnelle, d’intensifier les constructions scolaires, en améliorant l’architecture, l’équipement (en tables bancs) et le cadre de vie des enseignants, des apprenants et du personnel d’encadrement dans les établissements scolaires, relève la même source.



Elle a fait savoir que le chef de l’Etat avait également invité les ministres concernés à accélérer le rythme de prise de service et d’affectation des cinq mille (5000) nouveaux personnels enseignants, recrutés, en 2021, dans le cadre du programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes "XËYU NDAW ÑI".



Macky Sall a, en outre, insisté sur l’impératif de veiller à un monitoring systématique des accords et de consolider avec les syndicats d’enseignants, un dialogue social permanent et responsable, garant de la stabilité et de l’excellence du système éducatif national.