ÉDUCATION / IEF DE RUFISQUE : « Si aujourd’hui, le maire nous appuie …, nous ne pouvons que lui témoigner notre reconnaissance » (Maguèye Guèye, IEF par intérim)

L’Inspecteur de l’Education et de la Formation par intérim de Rufisque, a convoqué l’ensemble des directeurs d’école et des représentants de la mairie pour la réception du matériel octroyé par le maire de la ville M. Daouda Niang, ce jeudi 2 janvier 2020, dans les locaux de l’Inspection de l’Education et de la Formation de Rufisque.

Selon l’Inspecteur Maguèye Guèye, « nous apprécions ce lot de matériel à sa juste valeur parce que nous avons besoin d’autorités qui soient à nos côtés pour nous accompagner dans notre volonté de produire de la qualité et pour y arriver on a besoin d’intrants tels que des cahiers, des stylos bic, des papiers mais aussi la réfection de nos infrastructures. C’est tout cela qui va nous permettre de bien travailler pour atteindre nos objectifs ».

Toujours selon M. Guèye, le fonctionnement des écoles repose sur le budget de fonctionnement et "pour cette année le budget n’est pas encore mis en place, ce qui fait qu’il y a des écoles qui rencontrent d’énormes difficultés pour dérouler les activités d’enseignement apprentissage. "

Et d'ajouter : « Si aujourd’hui, le maire nous appuie au point qu’on soit en mesure de mettre à la disposition de chacune de nos écoles élémentaires, un lot de cahiers, un lot de bic, un lot de matériels géométriques, un lot de craie en plus de l’appui specifique au fonctionnement de l’IEF, nous ne pouvons que lui témoigner de notre reconnaissance ».

Par ailleurs, au-delà du matériel scolaire, la mairie promet de positionner des fonds dans le budget de cette année 2020 qui va servir de réparation aux écoles qui sont en état de délabrement très avancé. Il n’a pas manqué aussi d’aborder la question de l’insalubrité avec le projet « Sénégal zéro déchet » récemment lancé par le Président de la République.



« C’est une des raisons qui a fait qu’aujourd’hui, nous avons appelé tous nos directeurs pour partager avec eux cette initiative du président de la République et leur donner des instructions fermes pour que l’hygiène et la propreté commencent à l’école, parce que l’école c’est la société en miniature. Et si nous voulons avoir un Sénégal propre, il nous faut déjà avoir une école propre et inculquer les bonnes habitudes à nos élèves », a ajouté l’Inspecteur par intérim de l’Inspection de l’Education et de la Formation de Rufisque après la réception des matériels à l’IEF.

Selon le représentant de la mairie Issa Faye, par ailleurs Chargé du suivi de l’éducation au niveau de la ville de Rufisque, « les fournitures sont évaluées à hauteur de 14 millions de F CFA ». Le lot est composé de 21.600 cahiers, 3.600 boites de craie, 5.400 bics et 1.000 kits de matériel géométrique." Selon toujours M. Faye, « pour ce qui est des réparations prévues dans les écoles, environ 20 millions ont été inscrits dans le budget de 2020. Ainsi, « on va travailler avec l’IEF et l’IA pour essayer de primer nos meilleurs élèves », a-t-il ajouté.