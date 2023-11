ÉCONOMIE-CNSCL : Ouverture de la deuxième édition des journées du contenu local

C'est sous la présidence effective du ministre du pétrole et des énergies, Antoine Felix Abdoulaye Diome, que la date du 9 novembre marque officiellement l'ouverture de la deuxième édition des journées du contenu local, avec pour thématique générale la "mise en œuvre de la politique du contenu local dans le secteur des hydrocarbures : bilan, contraintes et attentes."

Seulement une année après la première édition datée du 15 décembre 2022, le Comité National de Suivi du Contenu Local (CNSCL) relance expressément une nouvelle édition qui ne durera que deux jours, à compter de ce 9 novembre 2023.

Regroupant les services d'État, les compagnies Internationales, les entreprises du secteur du pétrole et du gaz, les écoles de formation, la société civile et tout les autres acteurs intéressés, l'événement va servir d'espace d'échanges entre tous les participants.