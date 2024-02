ÉCHAUFFOURÉES À TOUBA- Une délégation des Baayfall a rencontré le député Cheikh Thioro Mbacké de l’ex-Pastef pour …

Après quelques remous et velléités d’adversité qui ont récemment altéré les relations entre Baayfaal et une partie de l’opposition, la paix semble désormais revenue. En effet, jusque-là accusé d’être le responsable des échauffourées qui ont , cette semaine , éclaté dans la cité religieuse, le député de l’ex- Pastef Cheikh Thioro Mbacké , qui a reçu une délégation Baayfaal composée de Serigne Ousseynou Fall et de Serigne Dame Soda Fall, a clairement déclaré n’être ni de prés , ni de loin mêlé à cette guérilla qui a clairement violé la sacralité de Touba.



« Ousmane Sonko a toujours rappelé à ses militants que Touba doit être épargnée quand il y a des manifestations. Il ne cesse de nous marteler que Touba est un titre foncier . Par conséquent, jamais nous ne nous hasarderons à fouler au pied la tranquillité de la cité. Mon grand-père, Baye Abdou Bousso choisi par Serigne Fallou Mbacké en son temps , a été le premier chef de village de toute l’agglomération . Par conséquent, ce que vous faites sur ndigël du Khalife, vous le faites pour nous et je devrais même me charger de payer le carburant utilisé pour l’exécution de cette instruction. Je tiens à vous dire que ceux qui outrepassent ce ndigël du Khalife ne peuvent , valablement, se réclamer de notre parti ou de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ne reconnaît nullement ces personnes qui refusent de se conformer aux directives ou qui se mettent à débiter des insanités à longueur de Diourbel. Sachez que nous soutenons toutes sanctions qui seraient à l’encontre des personnes qui osent manifester dans la cité ».



Serigne Dame Soda Fall se réjouira de la position du député non sans confier que la délégation devait aussi se rendre chez d’autres chefs religieux pour des séances de sensibilisation.