États-Unis : Le Président Trump annonce la vente de titres de résidence permanente, les "cartes dorées", pour 5 millions de dollars

Le président Donald Trump a annoncé mardi son intention de lancer prochainement la vente de titres de résidence permanente, surnommés les "cartes dorées Trump", pour un montant d'"environ cinq millions de dollars". Selon des informations rapportées par 7sur7 actu, il espère attirer ainsi des investisseurs fortunés prêts à acquérir ces cartes en grand nombre. "Ils seront riches, ils auront du succès, ils dépenseront beaucoup d’argent, paieront beaucoup d’impôts et emploieront beaucoup de monde", a déclaré le président américain lors d’une conférence de presse à la Maison-Blanche.



Trump ne ferme pas la porte aux oligarques russes



"Je connais certains oligarques russes qui sont des gens très bien", a déclaré Donald Trump, laissant entendre qu’ils pourraient être éligibles à ce programme. "Il est possible qu’ils soient éligibles", a-t-il ajouté.



Un remplacement du programme EB-5



Un programme similaire, l’EB-5, existe déjà aux États-Unis. Il permet à des ressortissants étrangers d’obtenir une carte verte de résident permanent en échange d’investissements d’un montant déterminé sur le territoire américain. Cependant, selon Howard Lutnick, ministre américain du Commerce, ce programme est devenu sujet à de nombreuses fraudes et représentait "un moyen d’obtenir une carte verte à bas coût". Il a donc annoncé que les États-Unis mettraient fin au programme EB-5. Lors d’un échange avec la presse, Trump a détaillé les ambitions de son nouveau projet : "Faire venir des gens de très haut niveau. Nous allons le remplacer par la +carte dorée Trump+".



Des avantages pour l’économie américaine



Trump a également souligné que la "carte dorée" permettrait d’attirer "des talents dans l’informatique, des créateurs d’emplois, des gens de très haut niveau". Il a ajouté : "Je pense que les entreprises paieront pour faire venir ces personnes. Apple et toutes ces entreprises qui souhaitent recruter des talents pourront acheter une carte."



Enfin, le président a précisé que les titulaires de cette carte ne deviendraient pas automatiquement citoyens américains. Cependant, il a vanté le fait qu’ils paieraient des impôts aux États-Unis, tout en estimant que le pays pourrait bénéficier de "la vente d’un million de ces cartes, voire plus".