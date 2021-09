Dynamique unitaire de l’opposition : Mamadou Diop Decroix prône un pôle alternatif au-delà des locales

Le Secrétaire général national de And Jëf/ Parti africain pour la démocratie et le socialisme, Mamadou Diop Decroix, tient à rappeler la position de son parti sur les coalitions de l’opposition nées ces derniers jours. Mamadou Diop Decroix considère que And Jëf/ PADS n´est dans aucune coalition politique, même si, rappelle-t-il, le le Pds reste leur allié traditionnel. En conséquence, il soutient un compagnonnage politique sur la base de l'égale dignité par-delà la différence de poids dans les élections.



En revanche, Diop Decroix estime que « toute opposition qui se regroupe doit avoir une stratégie qui englobe certes les locales, mais qui aille au-delà pour construire un véritable pôle alternatif capable de répondre durablement aux préoccupations fondamentales du Sénégal et des sénégalais ». Ainsi, selon lui, les coalitions conjoncturelles n´ont que le mérite de régler des questions conjoncturelles.



Il faudra mettre donc en place, ce pôle véritablement alternatif avec rigueur et détermination, mais surtout avec humilité car c’est la voie de la véritable libération nationale et de l’émancipation sociale.