Duel Salah - Koulibaly / Le défenseur sénégalais confiant : « C'est un joueur que je connais... »

Ce sera l'un des duels à suivre durant l'affiche Sénégal vs Égyppte, le match dans le match entre Kalidou Koulibaly et Mohamed Salah. L'attaquant Égyptien qui évolue présentement à Liverpool, a déjà croisé le chemin du défenseur international sénégalais, Kalidou Koulibaly, le capitaine de Naples. À cet époque Salah jouait à l'AS Roma. "C'est un joueur que je connais", a confirmé Koulibaly qui a reconnu que c'est un attaquant de classe mondiale, et qu'il faudra défendre collectivement sur lui...