Dubaï : Quand le président Macky Sall admire le port Jebel Ali…

Présent dans la cité du désert en marge de l'exposition Dubai 2020, le Président Macky Sall a visité hier le port de Jebel Ali situé à 30 km de la capitale, Abu Dhabi.



Classé 9e port commercial au niveau mondial, ce port emblématique de la puissance de Dubai Port World est l’un des plus fréquentés au monde. Pour le chef de l’État, la visite est pleine d'enseignements dans la dynamique de performance du Port de Dakar et surtout la perspective de la construction du port de Ndayane.



Auparavant, le président Macky Sall avait reçu son altesse Cheikh Mohamed Bin Sultan Al Nahyan qui porte un projet de zone économique spéciale à Diamniadio. Il a reçu aussi le président de Concord Investment et un groupe d'investisseurs qui comptent réaliser des logements sociaux au Sénégal.