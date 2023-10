Du nouveau sur le meurtre de F. Diagne (13 ans) : Deux talibés accusés des faits envoyés en prison

Âgé seulement de treize ans, F. Diagne ne pouvait jamais s’imaginer que le cours de sa vie s'arrêterait à la fleur de l'âge, à la date du 09 octobre, dans la capitale du Mouridisme.

Pour rappel, ce dernier qui fréquentait l’école coranique Serigne Khadim Mbacké, avait sauvagement été poignardé au thorax. Découvert gisant dans une mare de sang, F. Diagne n'a pu se remettre de ses blessures après son transfert à l’hôpital de Matlaboul Fawzeyni de Touba.

Cependant, selon nos confrères de L’As Quotidien, l’enquête ouverte par les éléments de la brigade de gendarmerie de Ndindy a pu déterminer les causes du drame, après l’arrestation des deux présumés meurtriers qui avaient pris la fuite. Il s’agit de M. Sow et P. Diouf.

Dans sa déposition M. Sow qui est juste âgé de 14 ans a reconnu l’avoir poignardé avec l’aide de son complice P. Diouf qui lui aurait prêté le couteau.

« Je me suis battu avec F. Diagne après qu’il ait tabassé mon jeune frère K. Sow (8 ans), il était plus fort que moi et m'avait dominé c'est ainsi que je l’ai pris au dépourvu avec un couteau », dixit M. Sow devant le juge.

Après avoir été inculpé pour meurtre, les deux jeunes meurtriers présumés ont été envoyés à la maison d’arrêt correctionnel de Diourbel...