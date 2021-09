Droits humains : Le Sénégal épinglé dans le rapport 2020 du département d'État des États-Unis

L’organisation de défense des droits humains relève quelques « problèmes importants relatifs aux droits de l’homme ».



« Des actes de torture et autres châtiments ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des conditions dures et potentiellement mortelles en milieu carcéral, des arrestations ou détentions arbitraires ». Ce sont les différentes « dérives » relevées par l’organisation concernant le respect des droits humains dans notre pays en 2020.



Selon elle, « de sérieux problèmes concernant l’indépendance du judiciaire, de sévères restrictions limitant la liberté d’expression, la presse et internet, y compris des lois pénales sur la diffamation orale et écrite » sont relevés.



Il a été noté des « actes sérieux de corruptions du judiciaire, de la police et de l’exécutif, un nombre insuffisant d’enquêtes menées en cas de violence à l’égard des femmes et un manque de reddition de comptes dans ces affaires ».



Dans un résumé analytique il a été dit que des infractions et crimes impliquant des violences ou menaces à l’encontre de personnes lesbiennes ont été commis. Même si les pouvoirs publics ont adopté des mesures pour identifier les exactions commises par des agents de l’État.



De l’avis du département d'État des États-Unis, le Sénégal est une République dominée par un exécutif fort. Il en veut pour preuve la présidentielle de 2019, durant laquelle les électeurs ont réélu Macky Sall président pour un deuxième mandat de cinq ans. « Des élections estimées dans l’ensemble libres et équitables par les observateurs nationaux et internationaux », lit-on dans le rapport.