Droits humains : Ce point sur lequel l’État veut s'entendre avec la Société civile.

Les autorités en charge de l’État veulent accorder leurs violons avec les acteurs de la société civile. Après avoir noté plusieurs divergences et contradictions dans ses rapports annuels présentés au reste du monde sur la situation des droits humains et de la bonne gouvernance, l’Etat a décidé aujourd’hui, de mettre en place une Stratégie nationale en matière de droits humains.



L’annonce de la création de cette stratégie nationale en matière de droits humains a été faite ce mardi 18 août 2020 par le Secrétaire d’Etat chargé de la Promotion des droits humains et la bonne gouvernance, Mamadou Saliou Sow. Ce, un an après sa prise de fonction.



‘’Dans les rencontres internationales, nous avons souvent noté des rapports contradictoires présentés successivement par l’Etat et les acteurs de la Société civile. Et comme nous sommes tous soucieux des droits humains, avons pensé mettre en place cette stratégie nationale. Cela permettra d’avoir un rapport conjoint adopté et par les acteurs de la Société civile qui devront accepter que des efforts sont faits et par l’État qui de son côté aura à admettre qu’il y a beaucoup de choses à améliorer. Nous voulons la protection de nos libertés et la gestion efficiente de nos deniers publics’’, a dit M. Sow, au cours d’une rencontre avec les acteurs de la presse. Une rencontre qui se voulait une occasion pour lui d’aborder ces deux points qui portent sur les droits humains et la bonne gouvernance.



‘’L’une de mes missions c’est d’assurer le suivi de la mise en œuvre des engagements internationaux du Sénégal en matière de droits humains. Car, notre pays demeure attaché aux idéaux des droits de l’homme. La création du poste de secrétaire d’Etat chargé de la Promotion des droits humains en est une parfaite illustration. Pour traduire cet attachement de notre pays au respect et à la protection des droits humains, j'ai engagé mes services à mettre en place, dans les meilleurs délais, la stratégie nationale en matière de droits humains''.



‘’Le Sénégal est en train de mettre en place cette stratégie. Celle-ci a été lancée en 2018 avec la mise en place d’un processus technique. Nous avons presque fini de valider les Termes de référence. Nous avons constaté que les organisations de la société, l’État et nous tous avons comme ambition la protection des droits humains. Avons constaté que chacun va de son côté et nous sommes dit qu’il faut une harmonie des positions’’, a-t-il déclaré.



Le Secrétaire d’Etat, auprès du Garde des Sceaux, a aussi fait part de sa volonté. ‘’Mon ambition est justement d’œuvrer à ce que les acquis en matière de droits humains, qui font la fierté de notre pays, soient consolidés. Je pense particulièrement aux droits des personnes vulnérables notamment les femmes, les enfants, les personnes vivant avec un handicap, les migrants, les personnes détenues etc…’’