Droits des femmes en Afrique : Vers la mise sur pied d’une plateforme francophone de suivi du Protocole de Maputo

Les acteurs en charge de la promotion et de la protection des droits des femmes en Afrique vont mettre sur pied une plateforme francophone de suivi du protocole de Maputo. C’est ce qui ressort de l’atelier régional qui se tient à Dakar du 2 au 4 mai sous la présidence de la ministre de la femme et de la famille Ndèye Saly Diop Dieng. Le thème retenu pour cette rencontre d’évaluation est : "Maputo 12 ans après, quels défis pour les droits des femmes ?"



Le protocole de Maputo, instrument juridique par excellence, relatif aux droits des femmes en Afrique qui consacre les droits civils, politiques, socio-économiques à la gente féminine n’est pas effectif dans sa mise en œuvre, a affirmé Mme Fatoumata Guèye Ndiaye, présidente de l’Association des juristes sénégalaises (Ajs).



Au sortir de cet atelier qui regroupe des acteurs étatiques et communautaires, des mouvements de femmes, des parlementaires, des organisations de la société civile ainsi que la première promotion des femmes gendarmes, ce réseau francophone aura des prérogatives reconnues dans l’espace Cedeao et pourra même interpeller les pays non performants.