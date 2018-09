Droits de l'Homme en milieu professionnel : Le sénégalais traine le pas...

La 9ème session de la formation en droit international des droits de l'homme a été ouvert ce lundi 10 septembre à Dakar et va s'étaler jusqu'au 21. Cette session de formation annuelle est destinée aux membres de la famille judiciaire et aux acteurs et défenseurs du droit. Ainsi ce rendez-vous est une opportunité pour ces derniers de proposer une volonté de renforcement sur la compréhension commune des défis soulevés par le système.

Pour le cas du Sénégal, il est noté que les droits de l'homme dans le milieu professionnel ne sont toujours pas respectés, et même si le président du comité sénégalais en charge des droits de l'homme déclare un bilan positif...