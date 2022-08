En réaction à la sortie de Me Moussa Sarr, avocat du groupe E-media, qui a affirmé que le contrat qui liait son groupe à New World TV était toujours en cours, parce que n'étant pas encore résilié, Me Louis Biyao, avocat de New World TV, la société adjucataire des

droits de diffusion en Afrique auprès de la FIFA, l'invite à saisir les tribunaux.



En effet, selon lui, l'avocat de E-media ne peut pas dire autre chose que ce qu'il dit. Nous nous avons l'habitude de ce genre de deal. Si on a revendu les droits à la RTS c'est parce nous avons de bonnes raisons de le faire. S'il conteste il n'a qu'à les contester devant les tribunaux compétents."

Sur les accusations de surenchérissement, la réponse de l'avocat est sans appel.



En effet, dit-il, "les droits ont été légalement attribués à la RTS." L'avocat de préciser cependant "qu'il y a beaucoup d'éléments dans le dossier, si on les divulgait vous seriez vraiment surpris." Ce dernier dira d'ailleurs ne pas comprendre "l'agitation du groupe E-Media, s'ils sont sûr de leur fait, ils savent ce qu'il faut faire", a conclu l'avocat...