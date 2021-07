Droits civils et politiques de Karim Wade et Khalifa Sall : Le député Abdoul Aziz Diop demande la poursuite du dialogue et des négociations.

Le député Abdoul Aziz Diop a demandé, aujourd'hui, lors de l’examen du projet de loi modifiant le code électoral, que le dialogue et les négociations se poursuivent entre pouvoir et l'opposition.



Si l’on en croit le parlementaire de la famille libérale, dans l’interprétation des articles L29 et L30, il nous paraît judicieux de s’appesantir sur ce qu’est la capacité. « En droit, est capable celui qui est apte à avoir des droits et à pouvoir les exercer. Le principe, c’est que toute personne est capable sauf si la loi en dispose autrement », estime le représentant du peuple.



Il est d’avis que le maintien des articles L31 et L32 constitue un moyen pour priver éternellement à des leaders de l’opposition leurs droits civils et politiques.