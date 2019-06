Droit des migrants : Le pacte de Marrakech, un instrument « inclusif et pas contraignant »

Mis sur pied par la fondation Ebert Stiftung (Fes), le Réseau pour la défense des droits des migrants (Reddem) a organisé une conférence ce samedi 8 juin sur le pacte mondial sur les migrants approuvé en décembre 2018 à Marrakech. Ce congrès qui marque d’ailleurs le démarrage des activités dudit collectif, a été une véritable tribune pour les défenseurs des Droits de l’homme et des membres de la société civile pour se pencher sur les enjeux, défis et perspectives de ce phénomène social. Plusieurs points ont été abordés tels que la problématique des investissements et du retour au pays d’origine, mais aussi sur des questions sécuritaires. À en croire Moussa Seydou Diallo, coordonnateur du REDDEM, ce pacte est « inclusif et pas contraignant ». D’où la nécessité pour le gouvernement sénégalais de presser le pas pour être en droite ligne avec les conventions internationales.