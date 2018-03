Drogue de la Police : L'agent de l’Ocrtis et Cie acquittés

L’agent de l’Orctis, Ibrahima Dieng et ses co-accusés ont été acquittés hier par la chambre criminelle de Dakar. Ils étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue et blanchiment de capitaux. Pour rappel, les faits ont eu lieu le 11 mai 2014. Suite à une information faisant état d’un vaste trafic de drogue dure entretenu par la nommée Awa Thiam et un agent de l’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, les éléments de la section de recherche ont procédé durant des semaines à l’observation et à la surveillance de ces derniers. C’est dans ces circonstances qu’ils ont reçu l’information selon laquelle la dame Awa Thiam devait recevoir une livraison de drogue dure de la part d’un ressortissant nigérian du nom de Georges Boadi et que ladite livraison se fera chez Awa Thiam. Cette dernière venait de recevoir la drogue et qu’elle allait à son tour effectuer la livraison aux Almadies escorté par le policier Ibrahima Dieng dans cette opération. La réquisition faite chez elle, a permis la découverte de 8 plaquettes de Haschich d’un poids total de 655 grammes dont elle déclare ignorer la provenance et une somme de 203.225 frs. Suite à une confrontation avec les enquêteurs, cette dernière se dit devenir un agent de renseignement grâce à sa collaboration avec le policier Ibrahima Dieng à qui elle transmettait des informations pour arrêter des trafiquants de drogue. Par ailleurs, la fouille du véhicule de Ibrahima Dieng a permis la découverte de pierres de cocaïne d’un poids total de 96 grammes enveloppées dans un sachet en plastique noire, le tout placé dans une boite en fer ainsi qu’un cornet de chanvre indien dissimulé dans la pochette arrière du siège passager. Interpellé sur la provenance de la drogue, le policier Ibrahima Dieng a soutenu que ladite drogue a été laissée à la plage de Yoff par des individus qu’il avait tentés d’arrêter. Une version qu’il a totalement changée.



L'As