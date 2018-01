Drogue dans la Police : le procès d’Ibrahima Dieng et Cie renvoyé au 6 février pour comparution des témoins

Le procès du policier Ibrahima Dieng et Cie, arrêtés avec des boulettes conditionnées de cocaïne, a été renvoyé au 6 février prochain. Cela, à la demande des avocats de la défense qui souhaitent la comparution des témoins. Le policier Ibrahima Dieng et ses présumés complices, jugés en chambre criminelle, sont accusés de blanchiments de capitaux et trafic international de drogue.