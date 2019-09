Drogue au Port : Un autre transitaire arrêté

Suite et pas fin de l’affaire de la drogue saisie au Port de Dakar. Les arrestations se multiplient. Après l’interpellation des deux transitaires, V. Diop et M. Ndiaye, un autre transitaire, Mathew Fall, est tombé.

Selon Libération, le mis en cause a été cueilli chez lui, à la Cité des Nations Unies de Guédiawaye, par les éléments de l’Ocrtis.

Les policiers croient savoir que Mathew Fall a facilité la fuite d’un ressortissant Espagnol présenté comme étant le cerveau de l’opération.

Lors de la perquisition effectuée à son domicile, les limiers ont découvert un chèque de 3 millions Fcfa émis à son nom par Ibrahima Thiam, alias Toubèye, et plusieurs billets de peso uruguayens. Il jure que l’argent lui a été remis par un ami car les pesos uruguayens porteraient chance.