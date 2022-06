Drames de Melilla et Kafountine : Macky Sall demande au Ministre de l’Intérieur de renforcer le contrôle des points de départ et la surveillance des plages

Des violences inédites ont fait au moins 23 morts parmi des migrants entre le Maroc et Melilla en fin de semaine dernière. Au moins 14 migrants sont morts et des dizaines d'autres disparu après que la pirogue sur laquelle ils se trouvaient a pris feu. En conseil des ministres, le Président de la République Macky Sall s’est ainsi de nouveau incliné devant la mémoire de migrants africains récemment disparus à Melilla. Il a présente les condoléances de la Nation, suite à la disparition des migrants aux larges de Kafountine, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés et personnes secourues.

Le Chef de l’Etat demande, par ailleurs, au Gouvernement et particulièrement au Ministre de l’Intérieur, d’accenteur la lutte contre l’émigration clandestine par un contrôle renforcé des points de départ.

Le Président de la République a enfin présenté les condoléances de la Nation aux familles des cinq (05) élèves disparus au niveau de la plage de Tivaouane Peulh et demande au Ministre de l’Intérieur, en relation avec les collectivités territoriales concernées, d’accentuer la surveillance des plages non autorisées à la baignade.