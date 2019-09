Drame îlot Sarpan : La levée des corps des victimes ce matin à l’hôpital Principal

L’hôpital Principal de Dakar refuse du monde ce matin. Parents amis et autorités ont pris d'assaut les lieux pour assister à la levée des corps des victimes de l’îlot Sarpan. En effet, les ministres Sidiki Kaba, Abdoulaye Diouf Sarr Abdou Karim Sall entre autres sont présents sur les lieux pour la levée du corps de Yaye Kaba, nièce du ministre Sidiki Kaba dont l'enterrement suivra à Tamba Counda.

À 10h aussi, on annonce la levée du corps de Sanoussi Touré, agent des parcs nationaux et Souhaibou Ba, employé de restaurant sur l’îlot.

Pour rappel, il s’agit de victimes du chavirement d’une pirogue qui revenait des îles de la Madeleine, tard dans la nuit du lundi à mardi, et qui a fait officiellement 4 morts.