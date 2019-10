Drame en Espagne : Deux sénégalais retrouvés morts dans leur chambre

La série noire se poursuit pour nos compatriotes de la diaspora. Après l’assassinat du fils du Médiateur de la République Me Alioune Badara Cissé aux Etats Unis, une autre mauvaise nouvelle nous est parvenue d’Espagne. D’après des sources de «L’As», deux jeunes sénégalais originaires de la commune de Missirah, département de Tamba, ont été retrouvés morts dans leur chambre à Granada en Espagne. Hassana Diallo marié et père de trois enfants est né à Gourel Bocar sur la route Dialacoto. Ablaye Diallo est également de la commune de Missirah. Ils vivaient à Almeria et s’étaient rendus à Granada pour y travailler. Malheureusement, ils ont été retrouvés morts raides le matin. Ils auraient inhalé du gaz carbonique. Le rapatriement des corps nécessite au moins 4 millions Fcfa par défunt. C’est pourquoi, leurs parents ont lancé un appel au chef de l’Etat.