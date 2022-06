Drame de migrants à Melilla : L’ONG Otra-Africa exige l’identification et la publication de la liste de toutes les victimes.

« Nous nous indignons du manque d'humanisme et de non assistance des blessés agonisants et d'autres se plaignant de douleurs sans aucun secours, malgré la forte présence des forces de l'ordre. Devant cette situation, nous ne pouvons rester indifférents au traitement cruel dont des jeunes à la quête du mieux-être font face. Ces jeunes périssent sur leur chemin, soit dans le désert libyen, soit au niveau des barrières de Ceuta et Melilla, soit sur la méditerranée. Nous avons suivi avec intérêt la sortie de Moussa Faki Mohamed, Président de la Commission de FUA Toutefois, nous attendons plus qu'une condamnation de principe, des actions concrètes et une visite sur les lieux pour s'enquérir de la situation réelle et une prise de décision applicable. L'ONG International OTRA AFRICA, interpelle le Président Macky Sall, Président de l'Union Africaine afin de prendre le dossier de l’immigration en main et en priorité comme celui de l'Ukraine. L'immigration est un droit naturel et celle africaine rencontre d'énormes difficultés en ce sens qu'elle est difficile et se fait le plus souvent dans l'irrégularité. Ce fléau a duré plus de deux décennies avec des dizaines de milliers de morts et jusqu'à présent aucune solution durable n'a été trouvée », peste le président de cette ONG.





Par ailleurs, Souleymane Diallo exige la publication de la liste de toutes les victimes de ce drame du 25 Juin. « Nous exigeons l’arrêt des inhumations et prônons l'identification des victimes, ainsi que la publication de la liste des décédés afin de connaître leurs nationalités. Selon nos sources et nos collaborateurs sur place, aucun Sénégalais n'est signalé à ce jour. Nous comptons rencontrer le Président de l'Union Africaine, pour lui exposer notre vision de la situation, et lui présenter notre travail sur le sujet de l’immigration, car nous sommes persuadés qu'aucun État ne peut régler seul le problème de l’immigration, notamment celle irrégulière. C'est dans le cadre d'une large concertation inclusive et participative de l'ensemble des acteurs, notamment les pays de sortie, les pays d'accueil, les partenaires au développement, les ONG et les jeunes que nous trouverons des solutions durables et définitives à ce fléau qui décime notre jeunesse », précisera t-il...