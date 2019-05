La série de drame qui a fini de secouer le pays a fait réagir Synergie Républicaine. M. Mohamed M. Diagne s'est dit "à la fois terrifié et très préoccupé par la série d’agressions, de crimes et de violences constatée dans notre pays :



- des enfants sont kidnappés, mutilés et tués



- des filles ou femmes sont violées et assassinées



- des braquages se multiplient, des agressions flagrantes commises à la sortie des stades deviennent récurrentes



- Des Scènes de ménage virent au drame." Le constat est inquiétant et sans appel "l’homo senegalensis devient de plus en plus froid, cynique et sadique. Les causes sont multiples : la pauvreté, le chômage endémique, l’affaissement de l’autorité parentale, les enfants abandonnés à leur sort, l’impunité, les pathologies criminogènes non identifiées, l’intercession et les interventions dans les dossiers judiciaires, l’effritement de nos valeurs morales et religieuses etc." a dit M. Diagne. Pour toutes raisons, " il nous faut agir à tous les niveaux pour protéger le citoyen sénégalais." En conséquence Synergie Républicaine " Réaffirme son option irréversible en faveur de l’application de la peine de mort qui ne saurait en aucun cas constituer un sujet de débat pour tout musulman cohérent avec lui-même



- Propose une révision de nos curricula pour renforcer les modules consacrés à l’éducation à la non-violence et à la paix



- Demande au gouvernement d’accélérer et de mettre en œuvre les programmes liés à la formation et à l’emploi des jeunes.



- Prône la restauration de l’autorité parentale et la protection des enfants abandonnés", a t-il conclu...