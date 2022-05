Drame de Kédougou : une victime, un enfant de deux ans, vient de rendre l'âme.

Le bilan de l'accident qui s'est produit hier aux environs de 23h à Kédougou, est passé à 4 morts. En effet, en plus d'un homme et de trois femmes, c'est un enfant de 2 ans qui a rendu l'âme à l'hôpital. D'après nos informations le chauffeur, qui avait pris la poudre d'escampette, a été arrêté et placé en garde à vue.